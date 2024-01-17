Митя Фомин о жизни после 50 лет: «это как минимум ренессанс»

Певец Митя Фомин ожидает, что после 50 лет жизнь может быть лучше. Об этом он рассказал в интервью kp.ru в свой 50-й день рождения.

«Если я раньше думал, что 50 — это закат, то сейчас я понимаю, что это как минимум ренессанс. Я смотрю на людей, которые в 100 лет еще прекрасно себя чувствуют, и мне становится интересно жить», — отметил артист.

Фомин также дал совет начинающим артистам. Он подчеркнул, что работа исполнителей является «каторжным и неблагодарным трудом».

«Сегодня ты вот тут, а завтра ты можешь скатиться в забытье», — заключил певец.

11 января Митя Фомин рассказал, как отправился в паломничество с прихожанами католической церкви. По словам артиста, религия помогла ему впервые отправиться за рубеж. С другими верующими Фомин добрался до Бреста, откуда они неделю шли пешком в Ченстохову, где в монастыре находится одна из главных святынь Польши — чудотворная икона Божьей Матери. Музыкант вспомнил, что за семь дней пешего паломничества они не раз останавливались на ночлег в домах обычных людей, которые обеспечивали их кровом и едой.

Ранее Митя Фомин описал впечатления от участия в шоу «Выжить в Самарканде».