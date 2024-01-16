В Театре на Бронной перенесли сюжет нового «Пигмалиона» из Лондона в Москву

В Театре на Бронной 27 января состоится премьера спектакля «Пигмалион» по мотивам пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Режиссер Сергей Кальварский, ранее продюсировавший сериал «Фишер», в новой постановке перенес сюжет пьесы Бернарда Шоу из Лондона начала XX века в современную Москву.

«Сам Бернард Шоу цель своей пьесы определил следующим образом: «Пигмалион» — это насмешка над поклонниками «голубой крови»… каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия». Новая «голубая кровь» — это нувориши, блогеры, звезды интернета, коучи и прочие жители виртуального мира. Можно ли бросить камень в это окно, и куда рикошетом он прилетит?» — размышляет режиссер.

Ирландский драматург Бернард Шоу написал пьесу «Пигмалион» в 1912 году. Главная героиня пьесы, вдохновленной античным мифом о скульпторе Пигмалионе, — уличная цветочница Элиза Дулиттл, преображающаяся в аристократичную герцогиню за полгода.

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