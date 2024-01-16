Прохор Шаляпин вступился за Волочкову и Джигурду

Певец Прохор Шаляпин вступился за танцовщицу Анастасию Волочкову и актера Никиту Джигурду, которых раскритиковали за откровенное видео с танцами, выложенное в сеть. Об этом он написал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шаляпин заявил, что нельзя сравнивать домашнюю вечеринку Волочковой со скандальной «голой» вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Я считаю данный инцидент вторжением в частную жизнь с нарушением прав и неприкосновенности частной жизни пусть и публичных людей, но таких же граждан России, как все остальные», — высказался он.

По словам Шаляпина, несмотря на публичность, Волочкова является ранимым человеком и нуждается в помощи и поддержке. Он призвал аудиторию звезд быть добрее.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Спустя некоторое время стало известно, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего видео. Адвокат Волочковой Роман Попов уточнил в беседе с Shot, что ролик сделал и обнародовал знакомый балерины с целью отомстить ей.

Ранее Павла Волю раскритиковали за шутку о спящей девушке.