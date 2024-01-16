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«Как в аду»: Дава попал в ураган на Маврикии

Блогер Манукян рассказал, что попал в ураган на Маврикии

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dava_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Давид Манукян (Дава) рассказал, что попал в ураган на Маврикии, затопленном после урагана «Белаль». Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда», — вспоминает он.

По мнению Манукяна, отели знали о приближающемся циклоне, но, чтобы не потерять деньги, ни о чем не предупредили туристов.

«Так мы попали в сильный циклон. Мы хотели экстренно уехать, не удалось, так как все дороги тоже были затоплены. По этой причине несколько дней были не на связи», — уточнил блогер.

15 января россиянка Арина рассказала «Газете.Ru», что из-за бушующего урагана «Белаль» на острове Маврикий были очень сильные волны, некоторые из них достигали первого этажа ее отеля. По словам девушки, туристы сидят в своих номерах, в отелях периодически отключается свет.

Всего около трехсот россиян оказались в центре урагана «Белаль» на Маврикии.

Ранее в Госдуме предложили Киркорову высказаться о демонтаже «Алеши» в Болгарии.

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