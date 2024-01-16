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Рэпер Vacio будет служить в оркестровых войсках

Mash: рэперу Vacio предложили службу в оркестровых войсках с зарплатой

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Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, будет служить в оркестровых войсках. По данным Telegram-канала Mash, такую возможность ему предложили в военном комиссариате Савеловского района Москвы.

Канал уточняет, что ему предоставили возможность службы с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой около 60 тысяч рублей. 

Кроме того, добавляют авторы канала, у Николая Васильева будет возможность жить на съемной квартире.

Известно, что до этого военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacio негодным из-за псориаза.

Накануне Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел в общей сложности 25 суток. По словам его адвоката, Васильев как законопослушный гражданин Российской Федерации встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию.

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