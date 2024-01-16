В Госдуме предложили Киркорову высказаться о демонтаже «Алеши» в Болгарии

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил народному артисту России Филиппу Киркорову и его отцу Бедросу Киркорову высказаться по поводу возможного демонтажа памятника «Алеша» в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Нилов предложил Киркоровым спеть в Болгарии.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не ждет от деятелей культуры каких-то поступков по этому поводу.

«Они иногда двери путают, заходя на вечеринки не те, а вы хотите от них поступков», — сказал он на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, имея в виду извинения Филиппа Киркорова за участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Тогда артист действительно заявил, что вошел «не в ту дверь».

Накануне депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Демонтаж, по их мнению, должен стать «моральным актом во славу болгарской истории и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

Ранее Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане.