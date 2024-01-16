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Рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста

Рэпер Vacio встал на воинский учет после освобождения из-под ареста

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Московский городской суд

Адвокат Роман Попов рассказал, что российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, встал на воинский учет после того, как его освободили из-под второго ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, Васильев как законопослушный гражданин Российской Федерации встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе, добавил Попов.

Адвокат утверждает, что исполнитель считает службу в армии почетной обязанностью, он «любит и поддерживает Родину».

До этого стало известно, что рэпер Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел в общей сложности 25 суток.

15 января адвокат артиста Роман Попов рассказал «Газете.Ru», что Vacio предложил певцу SHAMAN отслужить в армии России. Представитель певца Антон Коробков-Землянский в разговоре в свою очередь порадовался, что Vacio бросил перчатку, а не носок.

Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» выступил на концерте в одном носке.

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