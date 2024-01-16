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Стало известно о возможном разладе в отношениях певицы Нюши

Певица Нюша сняла обручальное кольцо и отписалась от мужа в соцсети

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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша на последнем снимке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предстала без обручального кольца, а последний совместный снимок с мужем Игорем Сивовым звезда выложила в ноябре 2023 года. На возможный разлад в семье обратил внимание Telegram-канал «Только никому».

Журналисты обратили внимание на недавний трек Нюши, где она намекала на предательство со стороны любимого человека.

»«Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку», — спела Нюша.

К тому же, пишет канал, звездная пара отписалась друг от друга в Instagram. Однако на момент написания новости Сивов и Нюша были подписаны друг на друга.

Артистка родила Серафиму-Симбу от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма «Король Лев». По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться. У супругов также подрастает годовалый сын Саффрон.

Ранее Ксения Бородина осудила Жигалову за то, что она ведет себя не «по понятиям».

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