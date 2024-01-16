Анастасия Волочкова покинула Мальдивы на фоне скандала с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что покидает Мальдивы на фоне скандала с Никитой Джигурдой.

«Вылетаю из Мальдив, встретила очень много добрых и любящих меня людей в аэропорту. На все выпады в мой адрес я готова ответить творчеством. А в ситуации с моим домашним видео с Никитой Джигурдой, сделанным год назад, как стеб над теми, кто хотел нас поссорить, я буду готова поговорить уже завтра», — пообещала Волочкова.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Спустя некоторое время стало известно, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего интимное видео с шоуменом Никитой Джигурдой. Адвокат Волочковой Роман Попов уточнил в беседе с Shot, что ролик сделал и обнародовал знакомый балерины. Однако его имя не раскрывается. Он выложил видео в сеть без разрешения танцовщицы с целью отомстить ей.

Ранее Павла Волю раскритиковали за шутку про секс со спящей девушкой.