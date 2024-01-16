Светлана Бондарчук ответила «вечно молодым» хейтерам на критику своего возраста

Блогер Светлана Бондарчук в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила хейтерам, которые критикуют ее внешность и возраст.

«Сразу хочу отметить, я никогда не скрывала свой возраст и не назначала себя королевой красоты. Безусловно, не всем моя внешность может нравиться, и, если я вам несимпатична, было бы разумным просто не смотреть мою страничку», — высказалась Бондарчук.

Она считает, что девушек не стоит оценивать по тому, как они выглядят. Бондарчук осудила фанатов, которые дают оценку ее внешнему виду даже в комплиментарной форме: «Как я прекрасно выгляжу для своего возраста». 55-летний блогер подчеркнула, что активно осуждает все проявления хамства и эйджизма.

«Это моя страница и я не позволю на ней распространяться таким отвратительным явлениям, как эйджизм и хамство, и сделать из нее помойку мыслей глупых и невоспитанных людей. Отписывайтесь срочно!» — возмутилась Бондарчук.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.

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