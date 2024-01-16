«Одну чернуху снимали»: режиссер заявил о возрождении короткометражного кино в России

Режиссер Александр Ковтунец в беседе с «Пятым каналом» заявил, что в России начало возрождаться короткометражное кино.

«В этом году мы вернули конкурс короткометражных фильмов. Первые восемь лет он был, а потом опять был период, что одну чернуху снимали в коротком метре. А тут в последние несколько лет такое короткометражное кино [появилось], и его много!» — обрадовался Ковтунец.

По мнению режиссера, короткометражки получили второе дыхание благодаря соцсетям, где подобные фильмы очень быстро находят свой отклик среди целевой аудитории и активно распространяются. Ковтунец похвастался, что его короткометражный фильм «Быть» собрал 70 миллионов просмотров в социальных сетях.

«Короткая форма позволяет донести свою идею до зрителя. Сам часто вижу интересные работы, не требующие, главное, больших средств для того, чтобы их создать», — уточнил режиссер.

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