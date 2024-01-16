Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Одну чернуху снимали»: режиссер заявил о возрождении короткометражного кино в России

Режиссер Ковтунец заявил, что в России появились качественные короткометражки

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Александр Ковтунец в беседе с «Пятым каналом» заявил, что в России начало возрождаться короткометражное кино.

«В этом году мы вернули конкурс короткометражных фильмов. Первые восемь лет он был, а потом опять был период, что одну чернуху снимали в коротком метре. А тут в последние несколько лет такое короткометражное кино [появилось], и его много!» — обрадовался Ковтунец.

По мнению режиссера, короткометражки получили второе дыхание благодаря соцсетям, где подобные фильмы очень быстро находят свой отклик среди целевой аудитории и активно распространяются. Ковтунец похвастался, что его короткометражный фильм «Быть» собрал 70 миллионов просмотров в социальных сетях.

«Короткая форма позволяет донести свою идею до зрителя. Сам часто вижу интересные работы, не требующие, главное, больших средств для того, чтобы их создать», — уточнил режиссер.

Ранее стали известны лауреаты премии «Эмми-2023».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами