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В Большом театре декорация упала на оператора

Mash: в Большом театре госпитализировали рабочего, которого придавило декорацией

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Денис Гришкин/Агентство «Москва»

В Большом театре декорация оперы «Лоэнгрин» упала на рабочего, мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, уронил декорацию на оператора Дмитрия Б. мастер сцены. Сейчас в театре проходит внутренняя проверка с целью выяснить, было ли это непреднамеренное причинение вреда здоровью. Mash подчеркивает, что технику безопасности могли нарушить оба сотрудника театра.

В ноябре 2021 года бывший премьер Большого Николай Цискаридзе выложил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщение, в котором говорится о проблемах с безопасностью в театре. Об этом артисту тогда рассказала некая Елена, отметившая, что была свидетельницей того, как декорация чуть не упала на людей.

Недавно сообщалось, что москвич приобрел билеты в один из столичных театров за полмиллиона рублей и был обманут мошенниками. Мужчина связался со злоумышленниками на сайте о продаже билетов в культурные учреждения. Затем он перевел им 45 тыс. рублей, а потом взял еще билеты. Всего москвич потратил 555 тыс. рублей, но не получил билетов.

Ранее сообщалось, что Нагиев планирует сделать из своего имени бренд.

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