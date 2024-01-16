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Ургант призвал россиян «немного оттаять» и следить за ним в соцсетях

Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать

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РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант не ответил на вопрос о планирующихся к запуску творческих проектах. В беседе с НСН он призвал следить за ним в соцсетях, добавив, что сейчас пытается только отогреть собак и считает, что всем нужно «немного оттаять».

«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать, – сказал шоумен. – Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение».

В декабре сообщалось о возвращении Урганта в Москву и его участии в благотворительном аукционе фонда «Друзья», соучредителем которого он является. А в январе а эфир Первого канала вернулась программа «Большая разница», ведущими которой вместо шоуменов Урганта и Александра Цекало стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.

Ранее Андрей Ургант заявил о попытках мошенников получить деньги у его знакомых.

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