Опрошенные ВЦИОМ россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Бориса Акунина*

Почти 70% опрошенных ВЦИОМ жителей России поддержали решение книжных магазинов не продавать произведения писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом) из-за его высказываний в поддержку Украины и ее вооруженных сил. Результаты телефонного опроса 1,6 тыс. респондентов опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно итогам исследования, 23% россиян читали книги Акунина, еще столько же смотрели фильмы по мотивам произведений писателя. 57% опрошенных заявили, что не знакомы с творчеством Акунина. Среди тех, кто читал книги или слышал о них, 34% знают, что Акунин поддерживает Украину и переводит деньги ВСУ, 26% что-то слышали, а еще 40% ничего об этом не знают.

Отказ книжных магазинов продавать произведения Акунина, а издательств — печатать их, поддерживают 69% опрошенных, 11% считают такое решение скорее неправильным, а еще 8% — совершенно неправильным.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

12 января Минюст признал Акунина иностранным агентом.

Ранее в Александринском театре отменили показ спектакля по пьесе Акунина «1881».