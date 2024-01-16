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Волочкова подаст заявление в полицию на приятеля из-за слива видео с Джигурдой

Shot: балерина Волочкова напишет заявление в полицию после слитого видео

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instadzhigurda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего интимное видео с шоуменом Никитой Джигурдой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, экс-солистка Большого театра планирует добиться возбуждения дела по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Заявление будет подано в ближайшее время «для решения вопроса о квалификации действий данного гражданина и возбуждении уголовного дела».

Адвокат Волочковой Роман Попов уточнил в беседе с Shot, что ролик сделал и обнародовал знакомый балерины. Однако его имя не раскрывается. Он выложил видео в сеть без разрешения танцовщицы с целью отомстить ей. Сейчас мужчина находится в Прибалтике.

Попов также назвал Волочкову порядочным человеком, который делает много во благо людей бескорыстно. В то же время защитник подчеркнул, что балерина неидеальна, и добавил: «Но покажите мне идеального человека».

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Ранее сообщалось, что супруга Джигурды Анисина призналась в любви к мужу после скандала с Волочковой.

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