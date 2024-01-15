«Ветераны России» призвали запретить все шоу, связанные с Джигурдой и Волочковой

Председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал подвергнуть административной ответственности актера Никиту Джигурду и балерину Анастасию Волочкову за аморальные действия, а все связанные с ними шоу и театры запретить. Так в беседе с телеканалом «360» он прокомментировал скандал вокруг слитого в сеть видео с танцем звезд.

Напомним, накануне в интернете появилось видео с танцующими Джигурдой и Волочковой, на котором актер резко снимает с балерины штаны и берет ее за грудь. По мнению главы организации «Ветераны России», это видео – продолжение «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«Вместо того, чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом», — считает Резяпов.

Он призвал привлечь актера и балерину к ответственности и закрыть на 15 суток, «чтобы они подумали о своей жизни». Кроме того, по его мнению, следует запретить связанные с героями видео шоу и театры. По мнению Резяпова, опубликованное видео подает негативный пример несовершеннолетним.

Напомним, Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» обвинила в сливе видео Джигурду, назвав это заранее подготовленной провокацией и предательством. Хотя сам актер отрицает свою вину, его экс-директор Антонина Саврасова-Абрамова заявила, что он сам опубликовал ролик.

Телеведущая Ксения Бородина ранее назвала Волочкову глубоко больной и призвала ей помочь.