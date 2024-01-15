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Александр Буйнов намекнул, когда Пугачева может вернуться в Россию

Певец Буйнов заявил, что Пугачева не вернется в Россию до окончания СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Александр Буйнов, который около 50 лет дружит с Аллой Пугачевой, рассказал PROZvezd, что Примадонна не планирует возвращаться в Россию до окончания СВО.

«Пока идет спецоперация Пугачева не планирует возвращаться в Россию. Да, она прилетала в конце ушедшего года, но меньше чем на сутки, сделала все свои дела – и уехала. Никого из ближайшего окружения не повидала! Нам, самым верным друзьям, даже не подала никакого знака, что приедет!» — посетовал Буйнов.

При этом он уточнил, что обязательно встретил бы певицу на вокзале, если бы она оповестила старого друга о своем приезде. Вместе с этим Буйнов также выразил мнение, что Пугачева не известила никого о своих планах, чтобы не задерживаться в Москве надолго. Музыкант признался, что часто слушает песни подруги, которые записаны у него на самых разных носителях — даже на виниловых пластинках.

«Остается только надеяться и верить, что рано или поздно (лучше, конечно, рано, чем поздно) все это закончится – и она к нам вернется. И еще остается любить – нашу дорогую Аллу! И делом доказывать преданность ей», — резюмировал Буйнов.

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