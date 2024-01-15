Кинокритик объяснил успех второй части «Холопа» в российском прокате

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил успех фильма «Холоп-2» отсутствием конкуренции в российских кинотеатрах.

«В кинотеатрах сейчас идет два с половиной фильма, «Холоп-2» и «Бременские музыканты», смотреть больше нечего. Все остальные фильмы сняли, чтобы во всех кинотеатрах запустить эти две картины на все сеансы, так что их успех неудивителен», — подчеркнул Шнейдеров.

Он убежден, что миллиардные сборы «Холопа-2» обеспечены тем, что сейчас в прокате нет «приличного кино». Шнейдеров выразил мнение, что успех сиквела можно объяснить хорошим пиаром и работой продакшена, а также успехом первой части. Критик предположил, что не за горами и третья часть комедии Клима Шипенко.

6 января стало известно, что «Холоп-2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Общая сумма сборов на 6 января составила 2 009 329 638 рублей. Также в российском прокате лидирует картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Экранизация одноименного мультфильма собрала 1 470 325 364 рубля за первый уикенд.

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