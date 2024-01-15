Мари Краймбрери рассказала о пережитой депрессии

Российская певица Мари Краймбрери в новом подкасте нутрициолога Натальи Зубаревой рассказала о борьбе с депрессией. Выпуск интервью доступен на YouTube.

Краймбрери призналась, что скрывала свое состояние от друзей и команды и жалеет об этом.

«Я приезжала на съемку веселым человеком, возвращалась домой и плакала. У меня произошел дисбаланс во всех сферах, потому что я не понимала, где я начинаю врать», — вспоминает она.

По словам певицы, несколько месяцев из того периода она не помнит. При этом, добавила она, в период депрессии с ней рядом был человек, который не только не помогал ей, но и «раскачивал» ее чувство вины.

«Но у меня не хватало ресурса, и я этого не осознавая, бежала помогать ему. Его не устраивало, как я иду помогать. Так что я потеряла себя как женщина. Последнее ощущение стабильности разрушилось в самую низкую самооценку, когда я поняла, что я еще и плохая девушка», — говорит звезда.

Через некоторое время Краймбрери обратилась за помощью к психологу и приняла свои эмоции — агрессию, ненависть, чувство вины и ощущение беспомощности. Ей помогло записывание этих эмоций.

«Я улетела на Мальдивы и круглыми сутками выписывала, о чем я мечтаю, зная, что некоторые пункты несбыточны, так как они не материальны. Я записывала, на что я обижена. Я перестала отрицать свои настоящие эмоции: я скучала, хотя моей целью было не скучать, я испытывала чувство вины, хотя моей финальной целью было ее не испытывать. И так с каждым чувством, не пропуская стадии», — объяснила она.

Также в интервью Зубаревой певица вспомнила, как экономила на еде из-за отсутствия денег. Она уточнила, что речь идет о периоде, когда артистка еще не начала развивать музыкальную карьеру.

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