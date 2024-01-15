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В праздники россияне чаще стали ходить в театр и кино

Вице-премьер Голикова: российские кинотеатры поставили рекорд по выручке в праздники

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В праздники россияне стали чаще ходить в театр и кино, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

По словам Голиковой, доходы кинотеатров в новогодние праздники на 38% превысили доходы допандемийного 2020 года.

«Кинотеатры поставили абсолютный рекорд по выручке за новогодние праздники. Ее объем составил 5,8 миллиарда рублей», — уточнила она.

Всего, рассказала Голикова, кинотеатры посетили 14,8 млн человек, из них 14,2 млн смотрели отечественные фильмы.

Интерес россиян вырос и к другому культурному досугу, добавила вице-премьер. Она рассказала, что посещаемость театров в России за новогодние праздники выросла на 20%, а федеральных музеев — на 17%.

Накануне фильм «Холоп-2» возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные.

На втором месте расположился фильм «Бременские музыканты», который собрал 312,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Холоп» стал четвертым фильмом, собравшим 3 млрд рублей в России.

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