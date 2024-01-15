Джигурда изменил пост в соцсетях на фоне скандала с видео Волочковой

Актер Никита Джигурда в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) изменил пост со скандальным видео с участием Анастасии Волочковой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

«Кто без нашего разрешения слил в сети видео закрытой репетиции спектакля для взрослых Анастасии Волочковой и Джигурды? Слил тот, кто год назад снимал эту шедевральную репетицию. Участники голой вечеринки зажигали по горизонтали, а мы (за год до них) засаживаем по вертикали», — написал Джигурда.

Сейчас Волочкова находится на Мальдивах, где отдыхает уже больше недели. Во время отдыха балерины в сети появилось скандальное видео, где бывшая прима танцует с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце Джигурда встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Чуть позднее в разговоре с «Газетой.Ru» артистка отметила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом». Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала.

Ранее призвали отменить шоу Волочковой за видео с целующим ее трусы Джигурдой.