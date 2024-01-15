Суд не стал рассматривать иск Крида к Мизулиной на миллион

Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать иск певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) к «Лиге безопасного интернета» и главе этой организации Екатерине Мизулиной на 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Это один из двух одинаковых исков, поданных Кридом и его адвокатом в разные суды города.

«Суд удовлетворил ходатайство представителей Мизулиной и Лиги безопасного интернета и оставил иск Булаткина без рассмотрения в связи с тем, что ранее он подал аналогичный иск с аналогичными требованиями к тем же самым ответчикам, который рассматривается в Одинцовском суде Московской области», — объяснила судья Юлия Лекомцева.

При этом сам певец и его представитель не явились в суд, чтобы объяснить, почему они подали два одинаковых иска в разные суды.

В Одинцовском суде уточнили, что в мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.

В иске Крид указал, что счел одно из высказываний Мизулиной на свой счет оскорбительным и не соответствующим действительности. Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и певца.

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