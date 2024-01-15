Звездный хирург Хайдаров помог задыхавшейся авиапассажирке

Пластический хирург Тимур Хайдаров помог задыхавшейся авиапассажирке Карине на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Дубай. Об этом сообщает «Стархит».

По словам Карины, у нее резко упало давление, и она стала задыхаться.

«Пальцы и руки скосились и онемели. У меня началась сильная тахикардия, просто задыхаюсь, не могу больше дышать. Это ужасно, когда ты не понимаешь, что происходит. Каждый вдох все сложнее, и вот-вот остановится сердце», — вспоминает женщина.

Ей дали кислородную маску, но клапан долго не могли открыть. Задыхавшаяся женщина признавалась, что уже «прощалась с жизнью», когда ее сестра увидела в бизнес-классе звездного пластического хирурга и обратилась к нему за помощью.

«Хочу поблагодарить вашу прекрасную семью и золотые руки Тимура Хайдарова, он действительно врач от Бога. Я лично позвала его оказать помощь, и он ни минуты не медлил», — обратилась к жене Хайдарова родственница Карины.

Издание уточняет, что в самолете Хайдаров измерил женщине давление, дал ей необходимые препараты и оказал психологическую помощь.

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