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«Холоп-2» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

«Холоп-2» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав за выходные 372,5 миллиона рублей

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

Фильм «Холоп-2» возглавил кинопрокат со сборами в 372,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом сообщает kinobusiness.com.

На втором месте расположился фильм «Бременские музыканты», который собрал 312,7 млн рублей. Тройку лучших замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 94,3 млн. На четвертом месте находится американский фильм «Пчеловод» (44,5 млн). На пятой позиции японский мультфильм «Мальчик и птица» (21,5 млн).

9 января сообщалось, что «Холоп-2» возглавил российский прокат по итогам уикенда с 4 по 7 января 2024 года.

6 января стало известно, что «Холоп-2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате.

Актер Милош Бикович признался, что «профессионально» работал на съемках «Холопа-2» со своей бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой.

Ранее сообщалось, что «Холоп» стал четвертым фильмом, собравшим 3 млрд рублей в России.

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