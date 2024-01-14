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Айза раскрыла, общается ли сын Гуфа с дочерью рэпера от второго брака

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что сын от Гуфа не знает свою сестру

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее старший сын Сэм не знаком с дочерью Гуфа Тиной.

Айза рассказала, что Сэм видел Тину «мельком», когда та была совсем маленькой. По словам блогерши, никто не проявляет инициативу, чтобы познакомить детей. Она предположила, что сын и дочь Гуфа, возможно, начнут общаться во взрослом возрасте. Если у них будет такое желание. Однако, как заявила Айза, сейчас это вряд ли возможно.

«Это только я из всех нас ярая активистка по семейным ценностям. Меня в этом никто не поддерживает. Поэтому даже у меня пропало желание стараться всех соединять. Все будет как будет», — заключила блогершка.

Айза воспитывает старшего сына Сэма от рэпера Алексея Долматова (Гуфа) и младшего Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. В 2021-м Гуф женился на модели Юлии Королевой. В 2022-м у них родилась дочь Тина. В 2023-м модель и рэпер расторгли брак.

Ранее Гуф публично обратился к сыну.

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