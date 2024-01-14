Марина Кравец высмеяла брак Топалова и Тодоренко

Юмористка Марина Кравец подшутила над телеведущей Региной Тодоренко в шоу «Конфетка».

Члены жюри и ведущие «Конфетки» решили ознакомиться с песней Динара Шакирзянова «Береги любовь», прежде чем оценить ее перепевку. Кравец отметила, что композиция посвящена изменам исполнителя. Она заявила, что «предаст остракизму» автора песни в качестве наказания, а он, в свою очередь, даже не поймет, что с ним произошло.

«Я предлагаю другое. Мы его свяжем, будем поливать воском и втыкать иглы. Это очень хорошая практика», — заявила Тодоренко.

В ответ Кравец пошутила, что мужу телеведущей Владу Топалову «повезло».

«То, что ты делаешь с Владом Топаловым дома, не подходит обычным нормальным людям», — подшутил Гарик Мартиросян.

Тодоренко ответила, что сейчас может применить эту меру наказания на Мартиросяне.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына — Мирослава.

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