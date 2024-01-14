Рэпер Сява вспомнил, как выступал голым: «Не думал своей головой»

Рэпер Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Сява, признался в беседе с 59.ru, что жалеет о своем выступлении в голом виде.

Хахалкин выступил без одежды на концерте Сергея Шнурова и его группы «Рубль» в Перми. Рэпер вышел на сцену в фойе Театра-Театра абсолютно голым в 2011 году. Сява признался, что «не думал своей головой». По словам артиста, тогда он был молод, и в нем «было много дури». Сейчас он бы такое не повторил.

«Жалею об этом поступке, стараюсь его не вспоминать и никому не советую. Слава богу, меня тогда обошло стороной в прошлый раз, хотя пришлось сходить в милицию, написать объяснительную, оплатить штраф. Ничего хорошего, положительного в этом нет — вот такое мое мнение. Для меня это было уроком, мне хватило того инцидента», — поделился рэпер.

Хахалкин вспомнил о своем выступлении на фоне «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, которую она организовала 20 декабря 2023 года.

Согласно дресс-коду мероприятия Ивлеевой, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Вечеринку и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее стало известно, что очередной концерт Лолиты в России не состоится после скандала.