Бикович рассказал, каково было сниматься в фильме с бывшей девушкой

Актер Милош Бикович признался, что «профессионально» работал на съемках «Холопа-2» со своей бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой. Этим звезда «Холопа» поделился в беседе с «ВокругТВ».

«Она хорошая актриса и хороший комедийный артист. И мне кажется, что в этой роли она раскрылась больше, чем раньше. Я очень рад за нее», — заявил актер, отметив, что ему нравится работа Тарасовой в кадре.

10 января стало известно, что актер Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер встречается с сербской моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года артист представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Однако пара не подтверждала информацию о свадьбе.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды. Экс-возлюбленные поддерживают дружбу после расставания.

Ранее сообщалось, что Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери.