Тодоренко сделала комплимент Седоковой за целлюлит

Телеведущая Регина Тодоренко на шоу «Конфетка» похвалила фигуру исполнительницы Анны Седоковой, которая выступила на проекте в качестве участницы. Слова звезд передает The Voice.

«Никогда не думала, что скажу это, но тебе так идет целлюлит», — призналась блогерша.

Тодоренко заявила, что ей «хочется выпрямиться», как только она видит певицу. Седокова, в свою очередь, подытожила слова экс-ведущей «Орла и Решки» фразой: «Мы красивые и нам все равно, есть у нас целлюлит или нет».

На шоу «Конфетка» Седокова исполнила песню шоу-группы «Бабкин треп». Она спела композицию о недостатках женской фигуры в облегающем комбинезоне, дополнив трек словами о любви и бережном отношении к себе.

В конце ноября 2023 года Седокова призналась, что максимально весила 75 килограммов. Исполнительница отметила, что такой цифры на весах достигла в момент ее «нахождения на дне». По словам артистки, ей удалось похудеть после участия в проекте «Последний герой».

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев похудел и вернулся на сцену после операции.