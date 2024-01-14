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Волочкова заявила, что ее хейтят боты и «завистливые бабы»

Балерина Волочкова назвала критикующих ее женщин недолюбленными бабами

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее критикуют в комментариях либо боты, либо завистливые бабы. Об этом экс-солистка Большого театра заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пишут-то эти гадости или боты с нулями подписок, или это такие страшные, кошмарные бабы, завистливые, недолюбленные, мне просто жаль становится этих людей… Эти страшилы, прости господи, пишут из своих промерзлых, страшных, голодных крысиных нор, и эти бабы не были ни в бунгало, ни на виллах, нигде», — считает танцовщица.

Волочкова добавила, что в противном случае не видит причин для критики. Она подчеркнула, что чем красивее фотография в ее соцсетях, тем больше хейта она получает.

Артистка отметила, что недоброжелатели «выискивают» неубранный мусор на ее снимках с Мальдив с целью ее зацепить. В то же время сама Волочкова призналась в благодарности задействованному на курорте персоналу, а также назвала себя благодарным человеком по жизни. Она посоветовала быть добрее и примириться с ее успехом, красотой и добротой.

До этого Волочкова заявила, что потратила на двухнедельный отпуск на Мальдивских островах порядка 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери.

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