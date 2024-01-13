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Оксимирону* грозит запрет на выступления в Дубае из-за антироссийских высказываний

Mash: рэперу Оксимирону могут запретить концерты в Дубае за разжигание конфликта

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oxxxymironofficial/YouTube

Рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) могут запретить выступать в Дубае из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в арабском клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, местный контролирующий орган проверяет Оксимирона на предмет разжигания межнационального конфликта и публичных политических высказываний, которые запрещены на территории страны. Артисту может грозить крупный штраф, а также запрет на въезд в ОАЭ. Поводом для проверки стали монологи Оксимирона о «племенной розни», украинцах и конфликте между двумя странами.

В ноябре 2023 года в Дубае запретили концерты рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Правительство ОАЭ, по информации канала, внесло артиста в «черный список» из-за статуса иностранного агента в РФ и нарушений местных запретов и законов. Утверждается, что запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

Ранее Юрий Шевчук начал зарубежные гастроли ДДТ с концерта в Болгарии.

*  признан в РФ иностранным агентом
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