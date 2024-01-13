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«Цыганщина»: Сергей Рогожин назвал дом Киркорова «воплощением пошлости»

Певец Сергей Рогожин сравнил дом Киркорова с особняком цыганского барона

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Рогожин в интервью mk.ru раскритиковал внутреннее убранство особняка Филиппа Киркорова, сравнив его с домом цыганского барона.

«Тут воплощение пошлости во всем — от костюмов и сценического поведения до убранства дома. Новогодняя елка и полный дом икон в золотых окладах — это фарисейство. Я видел такое в доме цыганского барона в Ленинградской области, где был в гостях», — возмутился Рогожин.

Он пояснил, что в доме цыганского барона так же было много золота, икон, «все блестело и сверкало». Рогожин добавил, что особняк Киркорова украшен большим количеством гирлянд и других аксессуаров. Артист считает, что музыкант обставил дом таким образом ради хайпа.

«И сколько иконами ни обкладывайся — если ты пляшешь на кресте и в непотребном виде трясешь бедрами, говоря «а у нас вечеринка», в то время, когда проходит СВО, то грехи ты свои уже не отмоешь», — резюмировал Рогожин.

В начале января Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

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