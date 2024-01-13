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Никас Сафронов рассказал, почему Соломин отказался позировать для своего портрета

Художник Никас Сафронов заявил, что Соломин считал себя недостойным портрета

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Художник Никас Сафронов в разговоре с mk.ru вспомнил, как худрук Малого театра Юрий Соломин отказывался от своего портрета, так как считал себя недостойным.

«Несмотря на звания и высокий статус, он всегда был открыт к общению, общался вежливо и доброжелательно. Самое главное, Юра был очень скромным. Помню, в начале 2000-х я предложил написать его портрет. Юра сначала вежливо отказался: «Я этого не достоин», — рассказал Сафронов.

После этого живописец позвал режиссера в гости, чтобы тот мог хотя бы оценить картины мастера. Однако Сафронову все-таки удалось уговорить Соломина немного попозировать. Артист похвастался, что именно эта работа не раз выставлялась и завоевала успех как среди аудитории, так и в глазах самого Соломина, которому рисунок очень понравился.

«Его обожали друзья, родные, коллеги, театральная труппа Малого театра. Наверное, мало кого из актеров так искренне любила вся актерская братия», — резюмировал Сафронов.

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