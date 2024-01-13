«Я переживаю»: Лолита отреагировала на отмену концерта в Омске

Певица Лолита в разговоре с порталом «СуперОмск» призналась, что была готова к отмене своих концертов на фоне скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально», — подчеркнула Лолита.

При этом артистка пожаловалась, что из-за отмены ее концерта в Омске около 50 человек лишатся зарплаты. Певица пояснила: примерно такое количество сотрудников финансово пострадают из-за внезапного решения организаторов отменить мероприятие. Звезда призналась, что переживает за своих коллег, которым хватило двух лет коронавирусных ограничений, негативно повлиявших на финансовое состояние сотрудников концертного бизнеса.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После скандала отменили ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, ее номер пропал из новогоднего эфира телеканала «Краснодар». Telegram-канал Mash сообщал, что запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины.

Ранее в Петербурге отменили спектакль по роману Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом).