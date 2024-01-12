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Сценарий лондонского эпизода «Друзей» продали в 31 раз дороже запланированного

Сценарий лондонского эпизода «Друзей» продали за $32 тысячи

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Russell Boyce/Reuters

Сценарий лондонского эпизода американского ситкома «Друзья» (1994-2004) продали в Великобритании на аукционе за £25 тысяч ($32 тысячи). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сценарий эпизода четвертого сезона сериала, в котором рассказывается о свадьбе одного из центральных персонажей Росса Геллера (Дэвид Швиммер), продали в 31 раз дороже запланированного, уточнили представители аукционного дома Hanson Ross. Ставки на лот повышали 219 раз.

Сценарий, выброшенный в корзину для бумаг, нашел один из сотрудников студии Fountain, на которой проходили съемки эпизода в 1998 году. Он распределял билеты на студию.

В 2021 году вышел специальный эпизод «Друзей», в котором герои впервые с 2004 года вернулись в знакомые локации — нью-йоркскую квартиру с фиолетовыми стенами и «Центральную кофейню». В конце 2023 года не стало исполнителя одной из главных ролей — Мэттью Перри.

Ранее стало известно, что Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».

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