Названа дата передачи «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

В Московской патриархии назвали дату передачи иконы «Троица» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. Об этом в беседе с ТАСС сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Действительно, в связи с обращением Святейшего Патриарха и согласно договору, заключенному в декабре 2023 года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя (ХХС), икона находится в ХХС на временном хранении до 23 июня этого года, то есть до праздника Святой Троицы. 23 июня икона будет перемещена в лавру», — рассказала она.

Это связано с тем, напомнила Чернега, что икона передана лавре в безвозмездное пользование по договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Накануне представители реставрационного центра имени Грабаря рассказали о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева при транспортировке в храм Христа Спасителя (ХХС).

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.