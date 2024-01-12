Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата передачи «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

Икону Рублева «Троица» передадут в Троице-Сергиеву лавру в июне

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Московской патриархии назвали дату передачи иконы «Троица» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. Об этом в беседе с ТАСС сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Действительно, в связи с обращением Святейшего Патриарха и согласно договору, заключенному в декабре 2023 года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя (ХХС), икона находится в ХХС на временном хранении до 23 июня этого года, то есть до праздника Святой Троицы. 23 июня икона будет перемещена в лавру», — рассказала она.

Это связано с тем, напомнила Чернега, что икона передана лавре в безвозмездное пользование по договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Накануне представители реставрационного центра имени Грабаря рассказали о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева при транспортировке в храм Христа Спасителя (ХХС).

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами