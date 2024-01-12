Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинская певица возмутилась своей песней в номере Валиевой

Украинская певица Соловий возмутилась, что фигуристка Валиева катается под ее песню

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Украинская певица Христина Соловий возмутилась, что в рамках выступления на российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню. На пост Соловий в социальных сетях обратило внимание издание mk.ru.

Валиева каталась под песню Соловий «Тримай» («Держи») с русскими словами. По словам украинской певицы, она не давала прав на использование в номере своей музыки.

Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться.

Накануне украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала. Апачев выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Лирический герой песни осуждает действия властей Украины.

Ранее преследовавший Ариану Гранде с ножом сталкер признал вину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами