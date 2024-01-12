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Автор реалити-шоу о поисках любви на острове рассказал, сколько камер следят за участниками

Автор шоу «Love Island» Майк Спенсер заявил, что за участниками следят 73 камеры

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Peacock Original

Исполнительный продюсер шоу «Love Island» Майк Спенсер рассказал, что за участниками популярного британского проекта о поисках любви на острове следят 73 камеры. Об этом он заявил в интервью The Sun.

Он уточнил, что камеры установлены на вилле, на которой проживают участники реалити. По словам Спенсера, круглосуточное наблюдение позволяет быстро установить, кто из участников пытается обмануть зрителя с помощью фейкового романа.

«Если вы притворяетесь, то уже через три-четыре дня вас выведут на чистую воду. Вы не сможете спрятаться», — заверил продюсер.

Он добавил, что шоураннеры в том числе следят за тем, чтобы участники выпивали достаточное количество воды каждый день и пользовались солнцезащитным кремом. По мнению Спенсера, даже если кому-то из участников удастся обмануть телекамеры, зрители все равно заметят неестественность поведения, и это отразится на результатах голосования.

«Love Island» показывают по британскому телевидению с 2015 года. Задача участников — найти себе вторую половинку среди других конкурсантов.

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