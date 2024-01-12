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Яна Рудковская осудила Канье Уэста за «планомерное унижение» супруги

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст постоянно унижает свою жену

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Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале осудила рэпера Канье Уэста за «планомерное унижение» своей новой жены Бьянки Цензори.

«Мне кажется, что это уже перешло в какое-то планомерное унижение со стороны Канье Уэста. Его жена ходит босиком в каких-то крошечных тряпках. Девочке 29 лет, она делает все, что он хочет, но смотреть уже даже неприятно», — возмутилась Рудковская.

Она сопроводила свой комментарий видеороликом, на котором Цензори пришла в публичное место в компании Канье Уэста, одетая в юбку и едва прикрывающий грудь купальник.

По данным СМИ, таким образом модель отпраздновала свое 29-летие. Они с мужем остановились в отеле-казино Wynn, где их засняли журналисты. Бьянка Цензори надела крошечное бра и позировала босиком. Позже к образу добавились шорты-трусы и сапоги на каблуках. Вечером пара устроила вечеринку, на которую пригласила только близких друзей. Весь пол они застелили деньгами и заказали огромный торт.

В январе 2023 года сообщалось, что Цензори и Уэст провели не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. В июне Цензори была замечена держащейся за руки со старшей дочерью Уэста Норт на вечеринке в честь 46-го дня рождения артиста. В декабре стало известно, что Бьянка Цензори хочет бросить рэпера из-за требования «быть немой».

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