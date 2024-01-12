Поклонники Соломина пришли почтить его память в Малый театр

Поклонники актера Юрия Соломина пришли почтить его память в Малый театр. Об этом сообщает РИА Новости.

С 11 часов 12 января в театре, художественным руководителем которого был народный артист СССР, проходит возложение цветов к портрету Соломина. Зеркала в здании закрыли темной вуалью. Посетители также могут оставить соболезнования в специальном журнале.

«Очень печально было, конечно, узнать вчера такую весть, но я посчитала, что необходимо приехать и хотя бы как-то вот так отметить и почтить память Юрия Соломина. Потому что невозможно как-то переоценить его роль в развитии Малого театра», — поделилась в беседе с журналистами одна из поклонниц.

Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он исполнил роли почти в 60 картинах, самые известные из которых «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам». В 1990-1991 годах актер и режиссер был министром культуры РСФСР. Актера не стало 11 января 2024 года после долгой болезни. Ему было 88 лет.

Соболезнования родным и близким звезды выразил президент России Владимир Путин.

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