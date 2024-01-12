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Кинокритик ответил на насмешки звезды сериала «Слово пацана» над Козловским

Кинокритик Шнейдеров: Кологривый зря позволяет себе дерзко говорить с Козловским

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Кинокритик Давид Шнейдеров осудил дерзкие высказывания звезды сериала Никиты Кологривого в адрес актера Данилы Козловского. Популярность снявшихся в сериале актеров он в беседе с НСН объяснил модой, которая может вскоре закончиться.

Ранее сыгравший в сериале Кощея Никита Кологривый назвал Козловского «лжеартистом» и высмеял его игру в фильме «Духless». Кинокритик оценил этот конфликт как «высосанный из пальца информационный шум».

«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые — они дерзкие. Он нагрубил Козловскому, что ты плохо сыграл. Ну сыграй лучше, стань таким же кумиром, как Козловский, не вопрос. Маяковский призывал свергнуть Пушкина с корабля современности. Маяковский не стал от этого хуже как поэт, а Пушкин не перестал быть Пушкиным», — сказал Шнейдеров, добавив, что на смену актерам из «Слова пацана» придут другие актеры.

Популярность сериала и актеров из него кинокритик объяснил модой, которая появилась на фоне шумихи и призывов запретить его.

«Это был бы абсолютно проходной сериал, но благодаря госпоже Волынец, шумихе и нам, журналистам, из них делают мегазвезд», — сказал Шнейдеров.

Напомним, также Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Его поддержал актер и преподаватель ВГИКа Александр Михайлов, отметив, что актеры без образования не могут добиться успеха.

Ранее стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь из «Слова пацана».

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