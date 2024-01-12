Стали известны подробности задержания актера из сериала «Склифосовский»

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Стали известны подробности задержания актера Богдана Кибалюка из сериала «Склифосовский». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, наркотическое вещество, которое изъяли у артиста, оказалось мефедроном. Экспертиза установит точный вес обнаруженного у Кибалюка вещества, его самого задержали.

Издание уточнило, что 25-летнего артиста задержали в ночь на 12 января в районе Остаповского проезда неподалеку от автосалона «Рольф Волгоградский». Правоохранители заметили неадекватное поведение молодого мужчины — он нервничал и переживал.

Богдан Кибалюк окончил театральную школу-студию МХАТ, снимался в сериале «Склифосовский», фильме «Полицейский с Ютуба», а также в ряде кинокороткометражек.

О задержании Кибалюка стало известно 12 января. Издание «Московский комсомолец» уточняло, что в 2023 году Кибалюка уже привлекали к административной ответственности за то, что он отказался предъявлять свой паспорт и оказал сопротивление сотрудникам полиции на фестивале «Таврида», проходящем в Крыму. Тогда актер получил трое суток ареста.

Ранее в Крыму поймали мужчину, подозреваемого в выращивании почти 300 кустов конопли.