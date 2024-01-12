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25-летнего актера «Склифосовского» поймали с наркотиками в Москве

Актера Богдана Кибалюка задержали с наркотиками в Москве

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bogdan_kibalyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актера Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский», задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает mk.ru.

25-летний артист попал в полицию в ночь на 12 января, у него изъяли наркосодержащее вещество. Сейчас оно отправлено на экспертизу, а сам Кибалюк задержан до выяснения обстоятельств. Другие детали произошедшего неизвестны.

Издание подчеркивает, что в 2023 году Кибалюка уже привлекали к административной ответственности за то, что он отказался предъявлять свой паспорт и оказал сопротивление сотрудникам полиции на фестивале «Таврида», проходящем в Крыму. Тогда актер получил трое суток ареста.

За свою карьеру Кибалюк успел сыграть в сериалах «Склифосовский», «Полицейский с YouТюба» и «Лимитчицы». Всего в багаже начинающего артиста пять работ.

10 января сообщалось, что в Подмосковье полицейские поймали двух кубинцев с наркотиками, которые пытались скрыться в лесу. При себе у двоих мужчин 30 и 50 лет обнаружили 40 свертков с мефедроном. Общая масса наркотических веществ составила около 80 граммов.

Ранее в Крыму поймали мужчину, подозреваемого в выращивании почти 300 кустов конопли.

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