В Омске отменили концерт Лолиты после протеста казацкой общины

В Омске решили отменить концерт певицы Лолиты после просьбы общественной организации «Совет атаманов казачьего народа». Об этом пишет портал superomsk.ru.

«Нам непонятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой «рекламировать» данных персонажей на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья», — заявили общественники.

В «Совете атаманов» добавили, что не могут допустить концерта Лолиты, которая «противопоставляет себя российскому народу». В министерстве культуры Омской области добавили, что представители певицы договорились об аренде концертной площадки еще полгода назад, однако договор подписан не был, а билеты на концерт в данный момент не продаются. В ведомстве подчеркнули, что концерт Лолиты, запланированный на 27 марта, не состоится.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Юрий Антонов заявил о необходимости ввести дресс-код для «голых» артистов.