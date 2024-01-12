Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Омске отменили концерт Лолиты после протеста казацкой общины

В Омске отменили концерт Лолиты после просьбы «Совета атаманов казачьего народа»

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

В Омске решили отменить концерт певицы Лолиты после просьбы общественной организации «Совет атаманов казачьего народа». Об этом пишет портал superomsk.ru.

«Нам непонятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой «рекламировать» данных персонажей на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья», — заявили общественники.

В «Совете атаманов» добавили, что не могут допустить концерта Лолиты, которая «противопоставляет себя российскому народу». В министерстве культуры Омской области добавили, что представители певицы договорились об аренде концертной площадки еще полгода назад, однако договор подписан не был, а билеты на концерт в данный момент не продаются. В ведомстве подчеркнули, что концерт Лолиты, запланированный на 27 марта, не состоится.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Юрий Антонов заявил о необходимости ввести дресс-код для «голых» артистов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами