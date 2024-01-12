Юлия Такшина рассказала о своей роли в продолжении «Не родись красивой»

Актриса Юлия Такшина призналась в беседе с aif.ru, что сценарий к сиквелу сериала «Не родись красивой» пока не написан.

Такшина предположила, что в продолжении проекта, возможно, будут неожиданные повороты. Она также не исключает возможность, что в сериале появятся новые герои. Артистка сыграла интриганку Викторию в оригинальной картине. Она призналась, что ей интересно, какой ее героиня стала спустя 20 лет.

Такшина понадеялась, что Викторию пропишут хорошо и изменят ей характер. Артистке хочется, чтобы ее героиня состоялась в будущем как личность.

«Очень надеюсь, что из злодейки Вика превратится в добропорядочную мамочку. Думаю, мою героиню сделают такой и в финале добро все равно победит зло. Потому что по-другому быть не должно», — поделилась актриса.

В ноябре 2023 года стало известно, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Подробности сюжета сиквела не разглашаются.

Такшина отметила, что очень хочет увидеть всех своих коллег из «Не родись красивой» в продолжении.

«Если сценаристы кого-то не пропишут, будет очень грустно. Для меня во всяком случае. Вообще, все это очень волнительно, и главное — не ударить в грязь лицом. Ведь к этому нельзя отнестись равнодушно. Это уже что-то родное и то, что у нас уже в крови», — заявила Такшина.

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