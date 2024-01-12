Зима из «Слова пацана» сыграет влюбившегося в порноактрису подростка с аутизмом

Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», рассказал NEWS.ru, что сыграет подростка с аутизмом в новом сериале.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», — пояснил Зулькарнаев.

Сюжет сериала расскажет о трех соседях из Екатеринбурга, который живут на одной лестничной площадке и занимаются разными делами. Однажды персонаж Зулькарнаева во время случайного просмотра фильмов для взрослых видит актрису и влюбляется в нее. Друзья решают отправиться в Санкт-Петербург, чтобы найти девушку.

Зулькарнаев также признался, что после успеха «Слова пацана» стал получать больше внимания от СМИ и случайных прохожих. Актер выразил надежду, что внезапная популярность не разрушит его внутреннюю гармонию и не помешает добиться успехов в профессии.

«Главное, что это внутренне меня не меняет и не должно менять, в том смысле, что я остаюсь с собой, со своей внутренней гармонией. Потому что часто такие вещи могут отвлекать, разрушать, уводить в сторону от сути, и понятно, что они проходящие, временные, связаны с конкретным запросом», — резюмировал артист.

Ранее звезда сериала «Слова пацана» отказался от работы в театре.