Чехова вспомнила, как ее уволили с телеканала после скандала из-за бурятских женщин

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Злые языки», что ее уволили с телеканала «Домашний» после скандала из-за бурятских женщин.

Чехова призналась, что в этой ситуации ей было неприятно за соведущую по программе «Скажи, подруга» Аврору (Ирину Трейман), которую тоже уволили. По словам звезды, ее коллега не имела никакого отношения к инциденту, но все равно была заменена.

Чехова оказалась в центре скандала, когда во время одного из эфиров «Скажи, подруга» поделилась своим неудачным опытом после уколов гиалуроновой кислотой. Тогда она заявила, что после процедур уже не была такой как раньше, поэтому ненавидела свое отражение. Она сравнила себя с бурятской женщиной, тем самым оскорбив представительниц этой национальности.

«На всех бурятских сайтах вырезали конец и там получилось так: «Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале». И в пабликах публиковали то, что я ненавидела себя, потому что была похожа на эту женщину. Меня подставили. Получилось так, что я ненавижу себя из-за того, что стала похожа на другую нацию, а это неверно», — заявила телеведущая.

Чехова уточнила, что в молодости в журнале «Крестьянка» часто видела портреты бурятских женщин.

«У меня отложилось, что люди так выглядят после каких-нибудь операций. Но это стереотип, я считаю бурятских женщин красивыми», — заверила звезда.

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