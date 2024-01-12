Сергей Безруков объяснил, почему актер должен работать в театре

Актер и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков заявила в беседе с ТАСС, что артист должен работать в театре.

Безруков считает, что именно в театре актеры совершенствуются, пробуют себя в другом амплуа, открывают другие качества и расширяют свои возможности.

«100%. У нас в театре есть педагоги по вокалу, специально преподают пластику для того, чтобы артист был готов к самым различным постановкам», — поделился актер.

Безруков отметил, что у него не происходила переоценка ценностей после того, как он стал руководителем Московского Губернского театра. Артист подчеркнул, что находится в абсолютно органичном состоянии на данном посте.

По словам Безрукова, он учился руководству театра у своего наставника Олега Табакова.

«Проработав в «Табакерке» 20 лет, я видел, как это делает мой учитель, мастер и наставник Олег Павлович Табаков, для которого театр — это большая семья, где ты, как папа, отвечаешь за каждого. Собственно говоря, по этому образу и подобию мы и создавали Московский Губернский театр. 10 лет большой семьи», — объяснил Безруков.

Ранее звезда сериала «Слова пацана» отказался от работы в театре.