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Беременная Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Блогерше Анастасии Костенко диагностировали лимфаденит

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и модель Анастасия Костенко сообщила в Telegram-канале, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Костенко диагностировали острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей. Она предположила, что болезнь вызывала охлаждением или прогревом.

«Проветривали вечером дом и был лютый минус, а позже села у камина вплотную и жаром обдавало именно эту часть лица. И по датам сходится. Так что берегите себя. Вон оно как может быть», — заявила блогерша.

Лимфаденит — это воспаление лимфатических узлов.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре 2023 года Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

В январе Тарасов заявил, что не против завести еще одного ребенка после четвертых родов его супруги. Футболист отметил, что очень хотел бы завести еще одного сына, так как ему важно, чтобы кто-то унаследовал его фамилию.

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