Джейсон Момоа стал бездомным

Актер Джейсон Момоа признался в беседе с Entertainment Tonight, что постоянно находится в разъездах.

Из-за своей работы Момоа не имеет конкретного места проживания на данный момент.

«У меня даже сейчас нет дома. Я живу в разъездах. Я отправляюсь в Новую Зеландию, чтобы начать работать на «Майнкрафтом», — рассказал артист.

Момоа также поделился, что сейчас работает над документальным сериалом «On the Roam». В картине артист покажет свои путешествия по городам США. Он встретится с ремесленниками, фотографами, музыкантами и спортсменами со всех уголков страны.

«Ручные работы ремесленников — моя большая страсть. Я по-настоящему люблю их и хочу отдать дань уважения людям, которые вдохновляют меня», — заявил актер.

Момоа уверен, что своим фильмом сможет привлечь внимание к ремесленникам к их труду.

10 января стало известно, что актриса Лиза Боне подала документы на развод с Джейсоном Момоа в окружной суд Лос-Анджелеса.

В качестве причины развода указаны «непримиримые разногласия». Кроме того, они должны иметь совместную опеку над своей 16-летней дочерью и 15-летним сыном. Судья примет решение о разводе в течение полугода.

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